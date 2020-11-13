Україна – Бельгія: анонс матчу відбору на Євробаскет-2021

Жіноча збірна України з баскетболу в суботу, 14 листопада, проведе четвертий матч відбору на чемпіонат Європи 2021 року.

Після перемоги над фінками "жовто-сині" зіграють із лідерками групи – бельгійками. Початок зустрічі, яка відбудеться у Португалії у так званому пузирі, – о 20:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – БЕЛЬГІЯ

Побачити протистояння команд можна буде в ефірі телеканалу XSPORT.

Крім того, трансляція буде доступна на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

СКЛАДИ НА УКРАЇНА – БЕЛЬГІЯ

Україна: Горобець, Любінець, Мусієнко, Дацко, Мітіна, Сівакова, Гозалова, Бойко, Волошина, Дубнюк, Науменко, Ягупова

Бельгія: Аллеманд, Карпро, Делер, Гелдоф, Мессі, Ханне Местдаг, Кім Местдаг, Ноелаерс, Раман, Резімонт, Ванлоо, Воутерс

"Жовто-сині" обіграли Фінляндію напередодні матчу з бельгійками. FIBA

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, головний тренер збірної України:

– Бельгія – це одна з найсильніших команд Європи, останні 10 років у трійці перших. З ними дуже важко грати. Нам не можна розслаблятися, ми повинні грати на максимумі. Ми провели зміну поколінь, і у нас відсутній досвід європейського баскетболу. Тому потрібно віддаватися повністю. З Бельгією будемо битися, і якщо буде шанс, ми його не втратимо і спробуємо виграти.

Віта Горобець, захисник збірної України:

– Бельгія – команда не з легких, тому що цим складом вони грають уже дуже давно. Однак, можливо, у них будуть певні помилки, ми цим скористаємося і якусь свою перевагу отримаємо. Буде видно, ми можемо спокійно поставити якусь мету, виконати її, і результат буде видно на табло.

Філіп Местдаг, головний тренер збірної Бельгії:

– Я радий, що ми обіграли Португалію. Ми були націлені на перемогу. Я дуже задоволений тим, як ми провели перші 25 ігор. Але факт у тому, що Україна набагато сильніша, нам треба буде дуже добре підготуватися.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Збірні України та Бельгії ведуть боротьбу за перемогу в групі. "Жовто-сині" поступилися у першій зустрічі – 66:83, що і призвело до відставання нашої команди в таблиці.

Україна і Бельгія лідирують в групі G.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Євробаскет-2003. Груповий турнір

Бельгія – Україна – 83:67 (20:17, 16:15, 22:15 25:20)

Євробаскет-2 021. Кваліфікація

Бельгія – Україна – 83:66 (23:17, 20:13, 17:10, 23:26)

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідерка збірної України Аліна Ягупова встановила неймовірне досягнення у матчі з Фінляндією у відборі до Євробаскету-2021.