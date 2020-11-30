Україна обіграла Австрію і достроково вийшла на Євробаскет-2022

Збірна України з баскетболу достроково вийшла на чоловічий чемпіонат Європи, який майбутнього року пройде в Грузії, Німеччини, Італії та Чехії.

Цього права команда Айнарса Багатскіса домоглася, обігравши к надважкому матчі австрійців у так званому "баблі" в Словенії – 70:67.

Україна і Словенія вже вийшли на Євробаскет.

Збірна України з баскетболу перед матчем з Австрією. FIBA

"Жовто-сині" не надто впевнено розпочали поєдинок, не потрапляючи з хороших позицій. Однак, ближче до середини першої чверті українці намацали свою гру, при цьому досить впевнено діючи в обороні. Під кінець третьої хвилини Олександр Липовий реалізував дальній кидок і вивів команду вперед – 8:5.

Мішула пробиває дальній кидок. FIBA

Володимир Герун. FIBA

Олександр Мішула та Віталій Зотов до кінця періоду відзначилися аналогічними діями, але суперник зуміли не відпустити українців у відрив – 16:14.

Друга чверть розпочалася з ривка 5:0 за якихось 50 секунд, змусивши тренера опонента брати тайм-аут. Прекрасно в обороні діяв Володимир Герун. Австрійцям за рахунок активної гри під своїм щитом вдавалося створювати проблеми нашим хлопцям.

Іссуф Санон. FIBA

Олександр Мішула у боротьбі з суперником. FIBA

В середині 10-хвилинки українці пропустили ривок суперника 0:10, що призвело до того, що австрійці завершили першу половину на свою користь – 29:30.

У перерві Айнарс Багатскіс знайшов потрібні слова для своїх підопічних. Українці жваво почали другу половину з вражаючих 10:2. Цей момент дозволив "жовто-синім" більш впевнено себе відчути на паркеті, але суперник продовжував "кусатися", раз по раз реалізуючи спроби з-під щита.

У кінцівці зустрічі команди обмінялися точними дальніми спробами – 50:45.

Віталій Зотов. FIBA

Українці показали командну гру. FIBA

Іссуфу саннон в атаці. FIBA

У вирішальній 10-хвилинці австрійцям вже на другій хвилині вдалося зрівняти рахунок, а українці заробили на той час п'ять фолів. "Жовто-сині" зуміли піти у відрив на п'ять пунктів, але австрійці тут же підтяглися – 59:58.

У підсумку все вирішилося на останніх нервових секундах, які наша команда завершила на свою користь.

Україна – Австрія – 70:67 (16:14 13:16, 21:15, 20:22)

Україна: Лукашов (14 + 5 підбирань), Шундель (3 – 4 втрати), Липовий (8 + 5 передач), Петров (4 + 10 підбирань + 4 передачі), Герун (8 + 8 підборів) - старт; В'ячеслав Бобров (4 втрати), Павлов (6), Кравцов (2 +5 підборів), Санон (2), Мішула (20), Зотов (3)

Австрія: Вуйошевіч (15 + 4 передачі + 3 перехоплення), Мурат (3), Гюттль (16), Огунсіпе (7), Махалбашіч (11 + 7 підбирань + 9 передач + 5 перехоплень – 4 втрати) - старт; Шрайнер (4), Ламешіч (4), Фрідріх (3), Ерсек (4), Дувьер

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Угорщини змушена була покинути "бабл" в Словенії через спалах коронавірусу в команді.