Україна – Австрія: анонс матчу відбору на Євробаскет-2022
Чоловіча збірна України з баскетболу в понеділок, 30 листопада, проведе четвертий матч відбору на чемпіонат Європи 2022 року.
Після поразки від чинного чемпіона континенту Словенії команда Айнарса Багатскіса в так званому пузирі, який організовано в словенській Любляні, зіграє з австрійцями. Початок зустрічі – о 18:10 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – АВСТРІЯ
Побачити поєдинок можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі XSPORT.
Крім того, гру покаже офіційний сайт Федерації баскетболу України.
СКЛАДИ
Австрія: Фрідріх, Гюттль, Мураті, Ламешіч, Хопфгартнер, Кьоферле, Махалбашіч, Дув'є, Вуйошевіч, Радош, Огунсіпе, Ерсек, Шрайнер.
Україна: Лукашов, Зотов, Мішула, Шундель, Санон, Липовий, Бєліков, Тимофієнко, Бобров, Герун, Павлов, Кравцов, Петров.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Айнарс Багатскіс, головний тренер збірної України:
– Австрія – дуже неприємний суперник: грають у смол-бол, усі маленькі, агресивні й міцні. Це атлетична команда. Те, що ми виграли в 15 очок у першій грі, – це не було легко, це було в боротьбі. Усі вміють грати в баскетбол, і тут також дуже важливо, як ми себе настроїмо. Якщо ми будемо думати, що австрійці вміють грати лише у футбол, у нас будуть великі проблеми. Якщо думати, що словенці несерйозні – ми вже програли цю гру. Нам треба настроїтися на роботу протягом 40 хвилин на обох кінцях майданчика.
ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ
Українці в групі F посідають прохідне третє місце, а ось австрійці, маючи гру в запасі, відстали від інших збірних. Нагадаємо, на Євробаскет виходять три найкращі команди квартету.
Євробаскет – 1995. Кваліфікація
Австрія – Україна – 71:100 (31:48, 40:52)
Євробаскет – 2013. Кваліфікація
Австрія – Україна – 57:61 (19:16, 10:16, 22:16 6:13)
Україна – Австрія – 68:57 (19:14, 20:18, 13:18, 16:7)
Євробаскет – 2022. Кваліфікація
Австрія – Україна – 73:88 (17:22, 22:22 9:20, 25:24)
Як повідомляв OBOZREVATEL, суперник українців, збірна Угорщини, залишила так званий пузир у Словенії через коронавірус у команді.