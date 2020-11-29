Україна – Австрія: анонс матчу відбору на Євробаскет-2022

Чоловіча збірна України з баскетболу в понеділок, 30 листопада, проведе четвертий матч відбору на чемпіонат Європи 2022 року.

Після поразки від чинного чемпіона континенту Словенії команда Айнарса Багатскіса у так званому пузирі, який організовано в словенській Любляні, зіграє з австрійцями. Початок зустрічі – о 18:10 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – АВСТРІЯ

Побачити поєдинок можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі XSPORT.

Крім того, гру покаже офіційний сайт Федерації баскетболу України.

СКЛАДИ

Австрія: Фрідріх, Гюттль, Мураті, Ламешіч, Хопфгартнер, Кьоферле, Махалбашіч, Дув'є, Вуйошевіч, Радош, Огунсіпе, Ерсек, Шрайнер

Україна: Лукашов, Зотов, Мішула, Шундель, Санон, Липовий, Бєліков, Тимофієнко, Бобров, Герун, Павлов, Кравцов, Петров

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскіс, головний тренер збірної України:

– Австрія – дуже неприємний суперник: грають у смол-бол, все маленькі, агресивні і міцні. Це атлетична команда. Те, що ми виграли в 15 очок в першій грі – це не було легко, це було в боротьбі. Всі вміють грати в баскетбол і тут також дуже важливо, як ми себе налаштуємо. Якщо ми будемо думати, що австрійці вміють грати лише в футбол, у нас будуть великі проблеми. Якщо думати, що словенці несерйозні – ми вже програли цю гру. Нам треба налаштовуватися на роботу протягом 40 хвилин на обох кінцях площадки.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Українці в групі F займають прохідне третє місце, а ось австрійці, маючи гру в запасі, відстали від інших збірних. Нагадаємо, на Євробаскет виходять три найкращы команди квартету.

Євробаскет-1995. Кваліфікація

Австрія – Україна – 71:100 (31:48, 40:52)

Євробаскет-2013. Кваліфікація

Австрія – Україна – 57:61 (19:16, 10:16, 22:16 6:13)

Україна – Австрія – 68:57 (19:14, 20:18, 13:18, 16:7)

Євробаскет-2022. Кваліфікація

Австрія – Україна – 73:88 (17:22, 22:22 9:20, 25:24)

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперник українців збірна Угорщини залишила так званий пкзир в Словенії через коронавірус у команді.