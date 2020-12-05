У зірки НБА від коронавiрусу померло семеро членів сім'ї

Максим Іншаков Баскетбол 18:01, 5.12.2020 Оновлено: 18:38, 5.12.2020

Відомий гравець Національної баскетбольної асоціації (НБА) Карл-Ентоні Таунс через COVID-19 втратив сім членів сім'ї.

Як повідомив у себе в Twitter журналіст американського видання The Athletic Джон Кравчинськi, перший номер драфту НБА-2015 року, який виступає за "Міннесоту", втратив матір і рідного дядька.

"Я завжди усміхався, коли я бачив свою маму біля майданчика і на трибунах, яка отримувала задоволення від моєї гри. Тепер грати буде складно. Я не думаю, що баскетбол, коли-небудь знову стане для мене терапією. Але він дає мені шанс знову пережити ті хороші спогади, які у мене були. Я думаю, це єдине лікування, яке зараз можливо. Більше баскетбол мені ніяк емоційно не допоможе", – написав 25-річний центровий.

У Карла-Ентоні Таунса померли всі родичі
Twitter Джона Кравчинського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше данський півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд, який відновлюється від наслідків коронавiрусу, розповів, як ледь не втратив свідомість на тренуванні.

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