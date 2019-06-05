"У житті стільки не тр***вся": легенда "Реала" розповів, як запалював у збірній СРСР

Відомий у минулому баскетболіст мадридського "Реала" Хосе Бірюков, який народився в Радянському Союзі, згадав забавні епізоди, що відбулися з ним під час турне по США в складі збірної СРСР.

"У 1982-му з'їздили з першої збірної в турне по США. Я жив в номері з Миколою Дерюгіним. У Сан-Франциско він покликав: "Підемо. Знаю тут хороші місця". Ми посиділи в барі, випили, а в цей час - через півгодини після відбою - два кагебешніка, яких в подяку за службу відправили з нами, влаштували перевірку номерів. Нікого не знайшли і пішли в місто. Боялися, що ми втекли (за нами в Штатах завжди їздила машина ФБР). О другій годині ночі вони зустріли нас з Дерюгіним в центрі міста: "Ви що тут робите?!" - "Ви знаєте, дуже душно, не могли заснути, вирішили прогулятися". На ранок Гомельський насварив чисто людське око: "Будьте серйознішими". У наступну ніч все повторилося", - розповів баскетболіст в інтерв'ю телеканалу Матч ТВ.

Хосе Бірюков в формі мадридського "Реала"

Наших баскетболістів розмістили в гуртожитку студентського містечка. тому нічне життя тут било ключем, згадує Бірюков.

"Гуляли по-чорному! Щоночі йшли туди, де збиралися студенти. Спочатку дивилися один на одного як на дикунів, а потім бачили, що ми всі нормальні хлопці, без рогів і хвостів. Чесно кажучи, я в житті стільки не тр***вся, як в тій поїздці по Америці", - поділився з посмішкою Хосе Бірюков.

Радянський баскетболіст переїхав в Іспанію в 1983 році. Дебютував у складі "Реала" в офіційних матчах в сезоні 1984/85. Всього Бірюков провів 11 сезонів у складі мадридців, встановивши клубні рекорди за кількістю проведених матчів (404) і набраних очок (5303) в іспанській лізі. У складі "Реала" став чотириразовим чемпіоном і володарем Кубка Іспанії, перемагав у всіх трьох європейських кубках. З 1988 року виступав за збірну Іспанії, двічі грав з ній на Олімпіаді. Був капітаном "Реала" і збірної Іспанії. Всього провів 22 матчі за збірну СРСР і 57 ігор за збірну Іспанії.

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