У жіночої збірної України розповіли про підготовку до матчів відбору на Євробаскет-2021

Головний тренер жіночої збірної України Срджан Радулович заявив, що залишився задоволений роботою своїх підопічних під час тренувального збору перед матчами відбору на Євробаскет-2021.

В інтерв'ю офіційному сайту Федерації баскетболу України (ФБУ) він також розповів про проблеми зі складом через коронавірус. За його словами, останнім часом з командою не тренуються шість важливих гравчинь.

"Задоволений роботою, адже дівчата намагаються і викладаються на максимум на кожному тренуванні. Однак, велика проблема з пандемією, на жаль, торкнулася і нас. Ольга Мазніченко, Міріам Уро-Ніле, Дар'я Завідна, Вікторія Шматова, Тетяна Гаврильчик, невідомо, що з Христиною Філевич – це вже 6 гравців, які не тренуються з нами, але які дуже багато означають для збірної", – зізнався Радулович.

Капітан національної команди Аліна Ягупова оцінила шанси України в поєдинках проти Фінляндії і Бельгії і розповіла, за рахунок чого наша збірна може зачепитися за перемогу в цих матчах.

"Потенціал видно, тому що дівчатка працюють, а якщо ти працюєш, ти гарантовано отримаєш від цього плоди. Якщо дівчата будуть працювати, захищатися, то і закидати вони будуть завдяки захисту. Втекти, підібрати, закинути – це їхній хліб, їхні очки. Мені подобається ця команда, тому що дівчата працюють, як і я, а я також люблю працювати на майданчику. Бельгія дуже сильна і досвідчена команда, але з кожним суперником можна грати. Неважливо, молодий колектив у тебе, або досвідчений. у них багато хворих на коронавірус, тому у нас з'явився ще більший шанс зачепитися. Це погано, але з іншого боку, в плані баскетболу, добре для нас", – заявила Ягупова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше став відомий склад жіночої збірної України на матчі проти Фінляндії (12 листопада) і Бельгії (14 листопада), а також телеканал, який покаже ці поєдинки.