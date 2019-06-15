У Залізному Порту завершився Фестиваль мінібаскетболу

Шість днів другої зміни Фестивалю мінібаскетболу пролетіли непомітно, і наразі ми прощаємося з його учасниками.

Кожен день з 8 ранку до темряви на трьох майданчиках хлопці і дівчата змагалися в спритності і координації, малюванні, точності штрафних кидків, акробатиці, баскетболі 3х3. Щодня на наших очах діти дорослішали, вчилися долати себе, кожен день робили крок вперед на шляху до успіху.

За дві зміни Фестивалю було проведено 163 гри мінібаскетболу, 130 ігор 3х3, більше 15 годин конкурсів та естафет. Були сльози радості і сльози поразки, майже щоранку на море припливали дельфіни і під час зарядки можна було спостерігати за їх іграми в воді.

На другій зміні всі команди були поділені на 3 категорії: хлопчики 2007 року народження, хлопчики 2008 року народження і команди дівчаток 2007-2008 років народження. Загальна кількість учасників другої зміни - 32 команди, тобто одночасно брали участь близько чотирьохсот дітей.

Переможцями Фестивалю стали 3 команди: Тейваз (Київ) - 2007, ДЮСШ-7 (Харків) - 2008 і МОБІ (Бровари) серед команд дівчаток.

У конкурсі капітанів перемогли: Сава Сєвєрцев (Тейваз, 2007), Данило Петля (ДЮСШ-7, Харків - 2008) і Вероніка Гончаренко (МОБІ, Бровари)

Турнір 3х3 виграли у своїх категоріях: Тейваз-2007, Політехнік-2008 і Черкаські Мавпи серед команд дівчаток.

Турнір з міні-баскетболу: серед юнаків 2007 р.н. найсильнішими були Комети зі Світловодська, 2008 виграли - ДЮСШ-7 (Харків) і серед дівчат рівних не було знову команді з Черкас.

У гості на Фестиваль завітали Олексій Онуфрієв і Олександр Кушніров. Вони побажали хлопцям успіхів, вдалої спортивної кар'єри і відмінного настрою.

Ми дякуємо всім, хто брав участь у підготовці, організації та проведенні Фестивалю, хто брав участь і був поруч. Всі ми працюємо заради однієї мети - бачити радість і емоції в очах дітей на баскетбольних майданчиках, щоб хлопчики й дівчатка росли з любов'ю до баскетболу.

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