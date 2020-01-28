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28 січня • оновлено в 14:06
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У світі запустили яскравий флешмоб на честь Кобі Браянта

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Вуличні художники з різних куточків світу почали присвячувати графіті легендарному баскетболісту "Лейкерс" Кобі Браянту та його дочці Джіанні, які розбилися на вертольоті.

Минуло не так багато часу з моменту трагічної загибелі спортсмена, а у Лос-Анджелесі, Атланті, Далласі й Манілі на Філіппінах з'явилися красиві малюнки на честь Браянта та Джіанни Марії.

Графіті із зображенням Кобі Браянта і його дочки Джіанни Марії

Графіті із зображенням Кобі Браянта і його дочки Джіанни Марії

CNN.com

Нагадаємо, Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Він п'ять разів ставав чемпіоном НБА, набрав 33643 очок і посідає перше місце в історії "Лейкерс" за результативністю.

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Особа
Кобі Браянт
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