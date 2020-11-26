У суперників збірної України у відборі Євробаскету-2022 спалах COVID-19: матчі перенесено

Збірна Угорщини, суперник збірної України та лідер групи F у кваліфікації Євробаскету-2022, залишає "бабл" у Словенії.

Шість представників угорської збірної здали позитивні тести на коронавірус. У чотирьох результат підтвердився повторним тестом, результати ще двох повторних тестів на COVID-19 нині з’ясовуються.

Отже, ФІБА ухвалила рішення про те, що збірна Угорщини негайно залишить "бабл" у Любляні. Матчі другого ігрового вікна проти Словенії та Австрії угорці проведуть пізніше. Про дату та місце проведення перенесених матчів буде оголошено додатково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України продовжує підготовку до матчів проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада). Уже назвали телеканал, який покаже ці зустрічі наших баскетболістів.