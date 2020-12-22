У Суперлізі Паріматч відбувся останній матч 2020 року

У чемпіонаті України з баскетболу у вівторок, 22 грудня, був зіграний заключний поєдинок в Суперлізі Паріматч в 2020 році.

БК "Тернопіль" на своєму майданчику переміг київський "Будівельник" – 104:79.

В першій чверті господарі повністю переграли свого суперника. Підопічні Дмитра Забірченка реалізували 8 пострілів з 13 (3 триочкових) проти 5 з 19 у суперника (1 триочковий). Під щитами господарі зробили 13 підбирань проти 7, а також краще грали командно, асистувавши 7 разів, тоді як у Будівельника – 4. Варто відзначити Югбу, який набрав 13 очок та зробив 5 підбирань.

В другій чверті Югба набрав лише 2 очки, але зробив 4 підбирання, що максимально наблизило його до дабл-даблу. Його партнери в результативності також трохи втратили, реалізувавши 5 кидків з 16, але 4 з них – триочкові. Будівельник закинув 6 разів (2 триочкових), зробив 8 передач проти 3, 4 втрати проти 7 у суперника. Як підсумок, рахунок чверті – 21:21, але Тернопіль продовжував вести +16.

Після великої перерви господарі увімкнули максимальну передачу. Вони збільшили свою перевагу з +16 до 29 очок. Вийшло це завдяки 12 реалізованих пострілам з 18 спроб (5 триочкових), тоді як Будівельник реалізував 8 і лише 2 з них триочкових. Варто відзначити Кальніченка, Кольченка та Келхона. Хлопці змогли підстрахувати Югбу, якого кияни накрили, і взяти ініціативу в свої руки. Вони на трьох у третій чверті набрали 26 очок і забезпечили космічний гандикап перед фінальним відрізком.

В заключній частині Тернопіль продовжував гнути свою лінію. Команда Дмитра Забірченка контролювала хід поєдинку, а впевнений гандикап дозволяв відчувати себе розкуто. Та Будівельник все одно на здавався і навіть зміг забрати чверть в свій актив, але цього було замало. Як підсумок, перемога Тернополя в останньому матчі року – 104:79.

Тернопіль - Будівельник 104: 79 (27:11, 21:21, 32:19, 24:28)

Тернопіль: Боуї (0 + 5 передач), Калхун (21 + 4 передачі), Кальніченко (17 + 9 підбирань), Агафонов (6), Угба (21 + 14 підбирань + 4 передачі) - старт; Кольченко (21), Буренко (7), Сандул (6 + 5 підборів), Подковиров (3), Шиманський (2), Тищенко, Головчик.

Будівельник: Бертт (8 + 5 передач), Діво (10), Томас (8), Брайс Джонсон (13 + 5 підбирань + 4 передачі), Анісімов - старт; Козлов (16 + 3 перехоплення), Флек (8), Реджі Джонсон (6 + 5 передач), Кожем'якін (6), Горбенко (3), Доні (1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму попередньому матчі "Будівельник" на останніх хвилинах поступився "Київ-Баскет".

Відзначимо, що всі чемпіонати України з баскетболу будуть припинені з 23 грудня 2020 року і відновляться 16 січня.