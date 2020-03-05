У Суперлізі Парі-Матч неймовірний кидок вирішив долю зустрічі

У поєдинку Суперліги Парі-Матч 5 березня МБК "Миколаїв" вперше в сезоні побив "Прометей" (84:83), який допустив непотрібну осічку в контексті боротьби за місця всередині трійки найсильніших.

Результат рівного матчу в Миколаєві вирішувався в кінцівці. До цього господарі цілком могли захопити стратегічну перевагу в третій чверті, коли повели +8 і мали шанс довести перевагу до десятка очок, але не забили свої кидки.

"Прометей", що плив, в загальному, за течією, зумів в цей момент зібратися з силами і покарати "Миколаїв" за дрібні помилки легкими очками в швидких проривах.

Здавалося, все пройде за класичним для "Миколаєва" сценарієм, коли команда заходить в рівну кінцівку, але потім програє. Однак, перехопивши ініціативу, "Прометей" сам упустив момент для вирішального ривка. Вірніше, вперед гості вийшли, але відриву не створили. І на останніх хвилинах це проявилося дуже добре.

Майк Майерс не влучив важливий штрафний в кінцівці, потім дуже невчасно сфолив у нападі (відкритий триочковий Лукашова, який в результаті припав на кінець, закрив би гру, але був скасований), в той час як "Миколаїв", зусиллями Квентіна Пітерсона, скоротив різницю.

Далі трапився ключовий момент зустрічі: Діон Едвін, підбираючи м'яч під своїм щитом, приземлився на ногу Пітерсону, який змушений був залишити майданчик. "Миколаїв" відбився, і вирішальну атаку довірили Максиму Луценку. Дев'ятий номер господарів ледь отримав м'яч в восьми з половиною метрах від кільця, але залишився один в один з Лукашовим і поклав неймовірний триочковий в обличчя капітанові "Прометея" - 84:83.

На відповідь у гостей залишалося час, Пітерсон повернувся на останній захист на одній нозі, і фактично саме він зупинив прохід Лукашова. Денис кидав вкрай складний м'яч з безопорного положення, який цілком міг впасти в кільце, але удача була на боці господарів. Добити ж гості не встигли, так як закінчився час.

МБК "Миколаїв" - "Прометей" 84:83 (22:21 18:19, 26:26, 18:17)

Миколаїв: Пітерсон (22 + 5 підбирань + 11 передач), Луценко (19), Приймак (18 + 4 підбирання), Андерсон (12 + 8 підбирань), Брістол (5 + 5 підборів) - старт; Хохоник (2), Онуфрієв, Адедіран (6 + 5 підборів), Мещеряков, Давидюк.

Прометей: Лукашов (10), Едвін (14 + 5 підбирань), Місяць, Конате (6), Майерс (18 + 11 підборів) - старт; Міллер (10 + 9 підбирань + 5 втрат), Крик (10), Антипов (4), Сидоров (11).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня "Дніпро" впевнено обіграв вдома гостей з "Одеси" (85:70), "Запоріжжя" не зуміло зупинити переможну серію "Київ-Баскета" (95:85), а "Харківські Соколи" сенсаційно здолали "Хімік "(77:76).

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