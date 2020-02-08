У США школярі безжально побили тренера - момент потрапив на відео

На тренера шкільної баскетбольної команди з Нью-Джерсі було скоєно напад прямо перед дверима навчального закладу, а момент побиття потрапив на відео.

Як повідомляє агентство TMZ Sports, поліцейські заявили, що після перегляду відео, на якому тренера б'ють четверо людей, їм вдалося ідентифікувати зловмисників. Вони є гравцями шкільної баскетбольної команди. Їхні імена не розголошуються.

Побиття тренера шкільної команди з баскетболу

У поліції розповіли, що на вчителя напали, як тільки він вийшов з автобуса після гостьової гри. Він відмовився від медичної допомоги по приїзду лікарів. Проти учнів відкрито кримінальну справу, а мер міста Ньюарк пообіцяв, що вони обов'язково будуть покарані.

Новини Тренер побив всю команду в роздягальні і потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, американського тренера, який працював з українцями Олександром Усиком і Володимиром Кличко, жорстко побили в США.

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