У США підірвали легендарну спортивну арену — опубліковане відео

В американському місті Мілуокі підірвали легендарну арену "Бредлі-центр", на якій проводила домашні матчі однойменна команда Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Мілуокі Бакс".

Клуб перед нинішнім сезоном переїхав на інший майданчик. "Бакс" грали на "Бредлі-центр" упродовж 30 років.

Із вересня 2018 року робітники займалися розбиранням арени. Для полегшення демонтажу металевого даху прийняли рішення підірвати його за допомогою декількох вибухових пристроїв. Водночас місцевих жителів заздалегідь попередили про підготовлюваний вибух. Максимальна шкода містянам — вибиті вікна у деяких будинках.

Зазначається: влада Мілоукі ще не вирішила, що буде на тому місці, де стояв стадіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому році в Атланті знесли один із найбільших стадіонів США "Georgia Dome", який приймав Олімпійські ігри 1996 року. Арена, розрахована на 75 000 глядачів, була зруйнована за допомогою вибухівки.

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