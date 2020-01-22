У США матч студентської ліги закінчився грандіозним побоїщем – опубліковано відео

У США на останніх секундах матчу Національної асоціації студентського спорту (NCAA) з баскетболу між університетами Канзасу та Канзас Стейт трапилася масова бійка.

За традицією, при розгромному рахунку лідируюча команда не проводить повноцінну останню атаку, а чекає, поки пролунає фінальна сирена. За 8 секунд до кінця баскетболісти Канзасу вели 81:59 і, отримавши володіння, не збиралися намагатися збільшити розрив у рахунку.

Масова бійка на матчі NCAA між Канзасом і Канзас Стейт

Однак один із суперників вирішив відібрати м'яч і поліпшити свою статистику за набраними очками, за що був покараний потужним блок-шотом. Це і стало приводом для з'ясування стосунків між баскетболістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США фінальний матч баскетбольного турніру між старшокласниками закінчився масовою бійкою між командами і глядачами на трибунах.

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