У справі про загибель Кобі Браянта трапився новий поворот

Максим Іншаков Баскетбол 18:28, 26.08.2020 Оновлено: 18:58, 26.08.2020

Компанія Island Express Helicopters, що володіла вертольотом, у катастрофі якого загинув легендарний гравець НБА Кобі Браянт, подала позов проти двох авіадиспетчерів, повідомляє championat.com.

У позові компанія стверджує, що пілот вертольота зв'язувався з диспетчерами і просив допомогу через радар або спостереження за польотом. Однак прохання було відхилене. Диспетчер заявив, що найближчим часом втратить зв'язок із вертольотом і він зникне з радара.

У компанії-власника вертольота вважають, що відмова була неправомірною, оскільки контакт із радаром не губився. Також у позові повідомляється, що авіадиспетчери незабаром після контакту змінилися. І перший диспетчер не повідомив другому, що в зоні обслуговування перебуває вертоліт. Незабаром пілот вирішив піднятися над хмарами і туманом. У результаті він врізався в землю.

Автори позову стверджують, що диспетчери допустили численних помилок, які сприяли трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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