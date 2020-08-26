У справі про загибель Кобі Браянта трапився новий поворот

Вертоліт із Кобі Браянтом розбився в Каліфорнії.
Компанія Island Express Helicopters, що володіла вертольотом, у катастрофі якого загинув легендарний гравець НБА Кобі Браянт, подала позов проти двох авіадиспетчерів, повідомляє championat.com.
У позові компанія стверджує, що пілот вертольота зв'язувався з диспетчерами і просив допомогу через радар або спостереження за польотом. Однак прохання було відхилене. Диспетчер заявив, що найближчим часом втратить зв'язок із вертольотом і він зникне з радара.
У компанії-власника вертольота вважають, що відмова була неправомірною, оскільки контакт із радаром не губився. Також у позові повідомляється, що авіадиспетчери незабаром після контакту змінилися. І перший диспетчер не повідомив другому, що в зоні обслуговування перебуває вертоліт. Незабаром пілот вирішив піднятися над хмарами і туманом. У результаті він врізався в землю.
Автори позову стверджують, що диспетчери допустили численних помилок, які сприяли трагедії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 січня легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув у результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спіріт".
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Брайанта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Б'янка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 року.
Вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння апарату.
Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікувала відео останків вертольота.
Крім того, NTSB розкрив шокуючі подробиці падіння.
18 червня ЗМІ опублікували витяги з результатів розслідування авіакатастрофи, де вказувалася ймовірна причина.
7 липня було опубліковано останнє листування пілота Кобі Браянта перед авіакатастрофою.
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