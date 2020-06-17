У Росії винайшли новий "російський баскетбол" із чотирма кільцями

Максим Богданов Баскетбол 18:57, 17.06.2020 Оновлено: 19:14, 17.06.2020

В Омську винайшли і запатентували "російський баскетбол", головна відмінність якого – два кільця на кожному щиті і три результативні зони.

Перша (звичайна) – двоочкова. Попадання з неї відразу в обидва кільця приносить чотири очки. З триочкової – шість очок. І з центральної лінії – вісім.

"Патент на російський кошиком'яч отримували три роки. Натхненник слов'янського баскету – Віталій Прітикін, омський тренер, який зумів у 90-ті побудувати команду Суперліги", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон України з баскетболу "Дніпро" в наступному сезоні вперше зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.

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