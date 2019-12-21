У НБА хочуть провести революційні зміни

Керівництво Національної баскетбольної асоціації задумало реформувати найсильнішу баскетбольну лігу світу НБА.

Всім командам турніру було розіслано пропозицію про зміни, які мають набути чинності з сезону-2021/22, повідомляє інсайдер Шемс Чарану.

nba.com

За пропозицією керівництва ліги, регулярний чемпіонат скоротиться до 78 матчів, а в процесі сезону буде проводитися додатковий турнір, в якому розігруватимуться великі призові – по $1 млн кожному гравцеві і $1,5 млн для тренера. Турнір триватиме наприкінці листопада – на початку грудня. На груповому етапі команди зіграють по вісім матчів (чотири вдома і чотири на виїзді), а потім запланований другий раунд у форматі плейоф. Півфінали і фінали турніру прийматимуть нейтральні майданчики.

Крім того, пропонується проводити турніри за 7-е і 8-е місце в конференціях, а також повторний посів найкращих чотирьох команд плейоф на основі результатів регулярного чемпіонату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США помер баскетболіст, який створив революцію в НБА.

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