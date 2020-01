У мережі з'явилося відео вертольота з Кобі Браянтом перед катастрофою

Житель Глендейла опублікував відео, на якому видно, як вертоліт Кобі Браянта кружляє над містом незадовго до катастрофи.

"Я намагаюся знімати на відео або фотографувати усі дивні речі, які відбуваються над моїм будинком у Глендейлі, штат Каліфорнія. На жаль, цього ранку я й не підозрював, що знімаю вертоліт з Кобі Браянтом, його дочкою й іншими загиблими за 31 хвилину до катастрофи", – написано під відеозаписом одного з користувачів Twitter.

I try and video / photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale, CA. Unfortunately this morning I did not realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed. RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv