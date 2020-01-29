У мережі з'явилося відео вертольота з Кобі Браянтом перед катастрофою

Житель Глендейла опублікував відео, на якому видно, як вертоліт Кобі Браянта кружляє над містом незадовго до катастрофи.
"Я намагаюся знімати на відео або фотографувати усі дивні речі, які відбуваються над моїм будинком у Глендейлі, штат Каліфорнія. На жаль, цього ранку я й не підозрював, що знімаю вертоліт з Кобі Браянтом, його дочкою й іншими загиблими за 31 хвилину до катастрофи", – написано під відеозаписом одного з користувачів Twitter.
Вертоліт Кобі Брайанта
I try and video / photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale, CA. Unfortunately this morning I did not realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed. RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv- THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020
Нагадаємо, що вертоліт з легендарним баскетболістом на борту довгий час кружляв над містом Глендейл, чекаючи подальших вказівок від авіадиспетчерів.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Браянт загинув у результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Бьянка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 роки (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння апарату.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи в Калабасасі.
Також ЗМІ з'ясували найбільш ймовірну причину аварії – вважається, що повітряне судно потрапило в зону густого туману.
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!