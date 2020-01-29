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29 січня • оновлено в 12:56
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У мережі з'явилося відео вертольота з Кобі Браянтом перед катастрофою

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Житель Глендейла опублікував відео, на якому видно, як вертоліт Кобі Браянта кружляє над містом незадовго до катастрофи.

"Я намагаюся знімати на відео або фотографувати усі дивні речі, які відбуваються над моїм будинком у Глендейлі, штат Каліфорнія. На жаль, цього ранку я й не підозрював, що знімаю вертоліт з Кобі Браянтом, його дочкою й іншими загиблими за 31 хвилину до катастрофи", – написано під відеозаписом одного з користувачів Twitter.

Вертоліт Кобі Брайанта

Вертоліт Кобі Брайанта

Нагадаємо, що вертоліт з легендарним баскетболістом на борту довгий час кружляв над містом Глендейл, чекаючи подальших вказівок від авіадиспетчерів.

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Зворушливе відео, присвячене Кобі Браянту, зібрало мільйони переглядів в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Кобі Браянт
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