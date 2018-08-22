У Маріуполі подарують друге життя СК "Азовмаш"

Спорткомплекс "Азовмаш" уже кілька років поспіль не використовується за призначенням. СК, який належав легендарному баскетбольному клубу, що 7 разів був чемпіоном України, знаходиться під заставою в одного із зарубіжних банків.

Водночас уся спортивна громадськість потерпає від того, що у місті із населенням у півмільйона людей фактично немає залів, де можна проводити змагання і комфортно тренуватися, особливо у зимовий період. СК "Азовмаш" сучасна арена, яка задовольняє вимоги проведення як внутрішніх, так і міжнародних змагань. Будівництво такої зали "з нуля" у нинішній час занадто важкий тягар для міському бюджету, водночас викупити мультиспортивний комплекс із застави можна за 10-12 мільйонів гривень.

Ініціатором розгляду цієї справи стала Федерація баскетболу України і спортивна громадськість міста. У Маріуполі виступає баскетбольна команда Вищої ліги, успішно працює баскетбольна школа і діє дитяча баскетбольна ліга. Залу можна використовувати і для інших видів спорту традиційно популярних у Маріуполі: боротьба, бокс, волейбол, спортивні танці тощо. Завдяки рішенню міської ради, спортивна громадськість міста може почати використовувати за призначенням спорткомплекс уже до кінця поточного року.

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