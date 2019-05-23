"У команді дідівщина": Михайлюк відверто розповів про гру в НБА

Захисник збірної України та клубу "Детройт", вихованець баскетбольної школи "Черкаські Мавпи", заснованої Михайлом Бродським, Святослав Михайлюк розповів про ті проблеми, з якими зіткнувся при переході в новий клуб і пояснив, чому так мало проводить ігрового часу на майданчику.

"Я не потрапляю в стартову п'ятірку. На моїй позиції грають ветерани. У спорті все просто: або ти працюєш і граєш, або на твоєму місці грає хтось інший, хто працює краще. Хочу зробити так, щоб ні у тренера, ні у кого не залишилося сумнівів в моїй кваліфікації", - заявив Михайлюк basket.com.ua.

Святослав Михайлюк

Говорячи про те, чим відрізняється клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", де Михайлюк починав кар'єру в НБА від "Детройт Пістонс", баскетболіст зауважив.

"У "Лейкерс" і "Детройті" різні схеми ведення гри, заточені під різних виконавців. Величезної різниці я не помітив. Обидва - клуби НБА з високим рівнем майстерності виконавців. У Детройті мене прийняли добре. Ніяких побутових проблем тут немає. У будь-якій баскетбольної команді є дідівщина. "Детройт" - не виняток", - сказав Святослав Михайлюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк погостював у рідному місті. Вже 15 травня гравець "Детройта" повернувся в США, щоб почати підготовку до Літньої ліги НБА.

У рідному місті Святослав відвідав дитячу школу "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, де поспілкувався з юними баскетболістами і провів тренування. Гравець збірної України поділився враженням від зустрічі і розповів про свої виступи в НБА.

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