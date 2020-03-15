У клубі НБА українця Михайлюка виявлений коронавірус

Одноклубник українця Святослава Михайлюка по "Детройту", центровий команди Крістіан Вуд здав позитивний тест на коронавірус.

Крістіан Вуд

Відповідно до джерел, у гравця немає симптомів захворювання, і він відчуває себе добре.

Detroit Pistons 'Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.



Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well. - Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2020

Таким чином, одноклубник Святослава Михайлюка став третім гравцем НБА, у якого був виявлений коронавірус. Раніше їм заразився гравець "Юти" Руді Гобер, який кілька днів тому насміхався над хворобою, вважаючи всесвітню стурбованість через епідемію необгрунтованою. Позитивний тест здав і одноклубник Гобера - Донован Мітчелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна баскетбольна асоціація (НБА) прийняла рішення призупинити всі матчі чемпіонату через коронавiрус.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!