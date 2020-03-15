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15 березня • оновлено в 11:19
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/ Баскетбол

У клубі НБА українця Михайлюка виявлений коронавірус

1.8т
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Одноклубник українця Святослава Михайлюка по "Детройту", центровий команди Крістіан Вуд здав позитивний тест на коронавірус.

Крістіан Вуд

Крістіан Вуд

Відповідно до джерел, у гравця немає симптомів захворювання, і він відчуває себе добре.

Таким чином, одноклубник Святослава Михайлюка став третім гравцем НБА, у якого був виявлений коронавірус. Раніше їм заразився гравець "Юти" Руді Гобер, який кілька днів тому насміхався над хворобою, вважаючи всесвітню стурбованість через епідемію необгрунтованою. Позитивний тест здав і одноклубник Гобера - Донован Мітчелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна баскетбольна асоціація (НБА) прийняла рішення призупинити всі матчі чемпіонату через коронавiрус.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пiстонс
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