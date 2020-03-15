У клубі НБА українця Михайлюка виявлений коронавірус

Одноклубник українця Святослава Михайлюка по "Детройту", центровий команди Крістіан Вуд здав позитивний тест на коронавірус.
Крістіан Вуд
Відповідно до джерел, у гравця немає симптомів захворювання, і він відчуває себе добре.
Detroit Pistons 'Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.- Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2020
Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well.
Таким чином, одноклубник Святослава Михайлюка став третім гравцем НБА, у якого був виявлений коронавірус. Раніше їм заразився гравець "Юти" Руді Гобер, який кілька днів тому насміхався над хворобою, вважаючи всесвітню стурбованість через епідемію необгрунтованою. Позитивний тест здав і одноклубник Гобера - Донован Мітчелл.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна баскетбольна асоціація (НБА) прийняла рішення призупинити всі матчі чемпіонату через коронавiрус.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".