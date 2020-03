У клубі НБА українця Михайлюка виявлений коронавірус

Одноклубник українця Святослава Михайлюка по "Детройту", центровий команди Крістіан Вуд здав позитивний тест на коронавірус.

Відповідно до джерел, у гравця немає симптомів захворювання, і він відчуває себе добре.

Detroit Pistons 'Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.



