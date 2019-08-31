Вперше в історії! У Китаї стартував унікальний чемпіонат світу з баскетболу

У Пекіні матчем Ангола - Сербія (59:105) стартував вісімнадцятий чемпіонат світу з баскетболу для чоловічих національних збірних, що проводиться під егідою ФІБА.

Турнір був перенесений з 2018 на 2019 рік і вперше в історії буде проведено не в один рік з чемпіонатом світу з футболу. Крім того, кількість учасників збільшилася до 32 (на минулих чемпіонатах світу - 24).

За результатами чемпіонату, який пройде з 31 серпня по 15 вересня, визначаться 7 учасників Олімпійських ігор 2020 і 16 учасників олімпійського кваліфікаційного турніру.

Під час церемонії відкриття культовий актор Джекі Чан виконав пісню, а легендарний баскетболіст Яо Мін виніс трофей турніру. Крім цього, торжество відвідав глава Китаю Сі Цзіньпін:

Відзначимо, що мундіаль транслюватиметься на українському телеканалі XSPORT.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу посіла підсумкове п'яте місце в групі I в кваліфікації чемпіонату світу-2019. Наша команда здобула 5 перемог в 12 матчах, та не змогла пробитись до фінальної частини турніру.

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