У Києві відбувся слем-данк контест пам'яті трагічно загиблого баскетболіста

В ході 5-го туру Суперліги Парі-Матч 3х3 на столичному НСК Олімпійський відбувся конкурс данків пам'яті Сергія Мясоєдова, який трагічно пішов з життя напередодні після тривалого лікування.

Товариші Сергія вшанували його хвилиною мовчання і демонстрували на майданчику всю майстерність навіть ціною травм.

Перемогу здобув Олександр Захаров ФБУ

Всього в контест взяли участь п'ять гравців. Перемогу здобув Олександр Захаров.

Призову винагороду в 10 000 гривень переможець вирішив перерахувати сім'ї Сергія Мясоєдова.

Переможець пожертвував нагороду сім'ї загиблого ФБУ

Сергій Мясоєдов на прізвисько Комар – багаторазовий учасник та переможець слем-данк контестов високого рівня, брав участь у Матчі зірок Суперліги та інших топ-івентах. У Вищій баскетбольній лізі України форвард виступав за "Запоріжжя- 2", "Інваспорт" з Дніпра і запорізький "Металург".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня 25-річний гравець впав з велосипеда і звернувся в лікарню, скаржачись на сильний біль в ключиці. Уже в клініці Мясоєдов знепритомнів і впав у кому. Лікарі діагностували у нього внутрішньочерепну гематому голови.