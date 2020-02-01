У Києві відбувся грандіозний Матч зірок Суперліги Парі-Матч

У київському Палаці спорту в суботу, 1 лютого, відбулося грандіозна баскетбольна подія – Матч зірок Суперліги Парі-Матч 2020 року: Зірки України поступилася Зіркам легіону - 119:126.

Цей івент вперше з 2012-го пройшов в столиці України і викликав небувалий ажіотаж серед шанувальників помаранчевого м'яча.

Традиційно стартові п'ятірки граючих команд визначалися за допомогою голосування вболівальників. Фанати визначили в українську команду двох представників "Миколаєва" – Максима Луценка і Олексія Онуфрієва, двох гравців "Хіміка" – Кирила Марченка та Андрія Войналовича, а також форварда "Прометея" Макса Конате.

У складі ж легіонерів гру почали супербомбардир "Миколаєва" Квентін Петерсон, Генрі Дугат з "Дніпра", представник "Київ-Баскета" Кiндал Хілл, Сеад Хаджіфейзовіч, який виступає за "Черкаські Мавпи", і "одесит" Рамел Браун.

Перша половина зустріч пройшла в традиційному шоу-форматі, коли ніхто з гравців не викладався на паркеті всерйоз. І легіонери і українці без особливого захисту кидали триочкові, розігрували алей-Упи і виконували ефектні данки.

Практично весь ігровий час лідирувала збірна легіону. У кінцівці третьої чверті перевага іноземців становила понад 15 очок, однак наші співвітчизники накрутили темп і змогли повернути інтригу в матч, ледь не зрівнявши рахунок.

Незважаючи на це, сил на кінцівку у наших баскетболістів не вистачило. Легіон більш якісніше провів заключні секунди і здобув перемогу.

Зірки України - Зірки Легіону - 119:126 (25:37, 36:31, 29:29, 29:29)

Зірки України: Марченко (2), Луценко (5 + 10 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень), Войналович (10), Онуфрієв (4), Конате (14) - старт; Близнюк (11 + 4 передачі – 4 втрати), Лукашов (6 + 5 підборів + 4 передачі), Пустозвонов (22 + 5 підбирань + 6 передач), Корнієнко (14 + 8 підбирань), Петров (9 + 6 підборів + 6 передач ), Мироненко (8 + 5 передач), Фесенко (14)

Зірки Легіону: Дугат (14 + 8 підбирань + 9 передач), К. Пітерсон (16 + 9 підбирань + 11 передач – 5 втрат), К. Хілл (8), Хаджіфейзовіч (8 + 4 передачі), Р. Браун (4 + 5 підбирань) - старт; Мессі (16 + 10 підбирань + 4 передачі), Д. Райт (16), Салліван (14 + 6 підбирань), Майерс (2), Д. Террелл (8 + 5 передач), Делван Грем (10 + 6 підбирань), Б. Рендольф (10 + 6 передач)

Перед матчем пройшли традиційні конкурси.

Баскетболіст "Київ-Баскета" Павло Крутоус виграв конкурс данків, свінгмен "Миколаєва" Максим Луценко став переможцем конкурсу майстерності, а легкий форвард "Київ-Баскета" Максим Пустозвонов зайняв перше місце в конкурсі триочкових.

Новини Українець Михайлюк візьме участь у зоряному вікенді НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулий Матч зірок пройшов у Палаці спорту "Юність" в Запоріжжі. Приголомшливе шоу, яке рік тому видали команди, завершилося перемогою збірної українців над командою легіонерів з рахунком 154:150.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!