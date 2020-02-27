У Києві пройшов міжнародний турнір з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 взяла участь у міжнародному турнірі, який пройшов в київському Палаці Спорту "Венето", зігравши з Нідерландами.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), українки поступилися в більшій кількості матчів, в рамках яких збірні грали двома складами.

Україна проти Нідерландів на турнірі з баскетболу 3х3 в Києві ФБУ

За першу команду виступали Ганна Рульова, Христина Філевич, Вікторія Кондусь, Віта Горобець, а за другу – Верінока Любінець, Дар'я Завидна, Наталя Цюбик і Ганна Ольховик.

Україна здобула одну перемогу і зазнала трьох поразок, зумівши здолати лише другий склад Нідерландів найсильнішим складом.

Результати поєдинків виглядають наступним чином:

Україна – Нідерланди-2 – 14:16

Україна-2 – Нідерланди – 10:21

Україна-2 – Нідерланди-2 – 16:12

Нідерланди – Україна – 21:14

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародний турнір, який пройшов у Києві, став частиною підготовки до відбору на Олімпіаду, який відбудеться в березні в Індії.

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