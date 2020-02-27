У Києві пройшов міжнародний турнір з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 взяла участь у міжнародному турнірі, який пройшов в київському Палаці Спорту "Венето", зігравши з Нідерландами.
Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), українки поступилися в більшій кількості матчів, в рамках яких збірні грали двома складами.
Україна проти Нідерландів на турнірі з баскетболу 3х3 в Києві
ФБУ
За першу команду виступали Ганна Рульова, Христина Філевич, Вікторія Кондусь, Віта Горобець, а за другу – Верінока Любінець, Дар'я Завидна, Наталя Цюбик і Ганна Ольховик.
Україна здобула одну перемогу і зазнала трьох поразок, зумівши здолати лише другий склад Нідерландів найсильнішим складом.
Результати поєдинків виглядають наступним чином:
Україна – Нідерланди-2 – 14:16
Україна-2 – Нідерланди – 10:21
Україна-2 – Нідерланди-2 – 16:12
Нідерланди – Україна – 21:14
Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародний турнір, який пройшов у Києві, став частиною підготовки до відбору на Олімпіаду, який відбудеться в березні в Індії.
Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Баскетбол 3х3" на сайті "OBOZREVATEL".