У Києві відбудеться слем-данк контест пам'яті трагічно загиблого українського баскетболіста

Всю спортивну Україну шокувала новина про смерть відомого українського данкера - Сергія Мясоєдова на прізвисько Комар. Більш ніж два місяці Мясоєдов відчайдушно боровся за своє життя, яке обірвалось у запорізькій лікарні.

У неділю, 9 серпня, Федерація баскетболу України з ініціативи друзів Сергія проведе слем-данк контест у його честь на головному стадіоні країни – НСК "Олімпійський". Старт заходу о 18:30.

Подія відбудеться в межах 5-го туру Суперліги Парі-Матч 3х3, який цього дня заплановано в столиці.

У слем-данк контест візьмуть участь друзі Сергія, а за його ходом можна буде стежити в прямому ефірі на сайті ФБУ.

Крім того, всі охочі можуть залишити свою допомогу родині Сергія, переказавши кошти на картку його мами 4149 4991 2776 4015 Букрєєвої Марини Євгенівни.

Сергій Мясоєдов брав участь у Матчі зірок Суперліги та інших топівентах. У Вищій баскетбольній лізі України форвард виступав за "Запоріжжя- 2", "Інваспорт" з Дніпра і запорізький "Металург".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня 25-річний гравець впав з велосипеда і звернувся в лікарню, скаржачись на сильний біль в ключиці. Уже в клініці Мясоєдов знепритомнів і впав у кому. Лікарі діагностували у нього внутрішньочерепну гематому голови.