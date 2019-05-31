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/Баскетбол

У фіналі НБА встановлено феноменальний рекорд

1.2тЧитати матеріал російською

Розігруючий клубу "Голден Стейт Ворріорс" американець Стефен Каррі став першим гравцем в історії фінальних серій плей-офф Національної баскетбольної асоціації, якому вдалося закинути 100 триочкових.

Однак фантастична гра Каррі не допомогла його команді в першому матчі серії, і "Ворріорс" на виїзді поступилися "Торонто Репторс" — 109:118.

Стефен Каррі став найрезультативнішим гравцем поєдинку, провівши на майданчику 40 хвилин і заробивши 34 очки. Крім цього, він зробив 5 підбирань і 5 передач.

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У НБА сталася історична подія: фантастичне відео

"Голден Стейт Ворріорс" є чинними чемпіонами НБА, команда вп'яте поспіль грає у фінальній серії плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард "Мілуокі Бакс" грек Янніс Адетокунбо готується підписати рекордний в історії НБА контракт на суму 247 мільйонів доларів.

Американський журналіст Боббі Маркс у своєму Твіттері написав, що ця подія відбудеться влітку 2020 року.

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Тема
НБА
Місце
КанадаТоронто
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