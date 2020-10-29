У ФІБА подякували ФБУ за повернення "Будівельника"

Михайло Морозов Баскетбол 14:18, 29.10.2020 Оновлено: 14:23, 29.10.2020

Генеральний секретар Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) Андреас Загкліс подякував ФБУ за повернення "Будівельника" та оцінив особистий внесок її президента Михайла Бродського в цьому питанні.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), він відзначив дії глави ФБУ, які дозволили одному з найпопулярніших і найуспішніших клубів нашої країни знову реєструвати гравців.

"Звертаюся з цим листом щодо клубу "Будівельник" і дій, які забезпечили йому можливість виконувати свою фінансову діяльність. Звернув увагу на те, що особисто Ваше втручання мало вирішальний вплив на вирішення питання в одному з найбільш популярних і успішних клубів України. Це дозволило ФІБА прийняти відповідні рішення і дозволило клубу знову реєструвати гравців", – написав Загкліс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Будівельник" здобув першу перемогу в сезоні Суперліги Паріматч.

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