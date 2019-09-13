У драматичному матчі визначився перший фіналіст ЧС-2019 із баскетболу

Збірна Іспанії з баскетболу в неймовірно інтригуючому поєдинку взяла верх над збірною Австралії (95:88) і стала першим фіналістом чемпіонату світу-2019, який проходить у Китаї.

Іспанія — Австралія

Для визначення переможця, крім основного часу, довелося зіграти два додаткові періоди по п'ять хвилин. Зазначимо також, що австралійці лідирували після першої половини гри з рахунком 37:32, й іспанська збірна лише на останніх секундах четвертої чверті зуміла наздогнати опонента в рахунку — 71:71.

Рівним був і перший овертайм — 9:9, і лише в другому додатковому відрізку Іспанія нарешті вирвалася вперед і фінішувала з перевагою 95:88.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став лідер іспанської збірної Марк Гасоль, який набрав 33 очки.

Другий фіналіст ЧС-2019 визначиться в матчі збірних Аргентини та Франції. Переможець турніру стане відомий 15 вересня.

Іспанія — Австралія

Іспанія — Австралія

Іспанія — Австралія

Іспанія — Австралія

Іспанія — Австралія

Іспанія — Австралія

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна США з баскетболу сенсаційно програла в 1/4 фіналу чемпіонату світу збірної Франції, ставши співавтором головної сенсації турніру.

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