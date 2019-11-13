Повинен робити кожен: "Черкаські Мавпи" відкрили унікальний об'єкт. Фото і відео

У Черкаській спеціалізованій школі №18 ім. В. Чорновола у середу, 13 листопада, урочисто відкрили оновлений, унікальний для міста, спортивний зал.

Близько 2,5 мільйонів гривень у її реконструкцію вклали президент Федерації Баскетболу України Михайло Бродський та корпорація "Група Венето".

За два місяці коштами меценатів у спортзалі замінили старий лінолеум на сучасний паркет із канадського клена, встановили нові баскетбольні щити, відремонтували роздягальні, облаштували бойлери для гарячої води і виготовили спеціальні трибуни для глядачів. Востаннє косметичний ремонт спортзали робили ще у 2014-му.

Такі оновлення саме в цю школу прийшли не випадково. З 1 вересня 2019 року тут діє два спортивних баскетбольних класи, в яких навчається більше 30 юних баскетболістів. У подальшому зала школи буде слугувати ареною для проведення змагань із баскетболу, гандболу і волейболу. Однак меценати наголошують: створювали комфорт не лише для вихованців місцевої баскетбольної школи, а й для всіх учнів навчального закладу.

У ремонт спортзали інвестували 2,5 мільйони гривень

"Відкриття спортивного залу в школі №18 – це продовження проєктів із розвитку дитячого баскетболу в Черкасах. Такі речі має робити кожен, хто чогось досяг у своєму житті і хоче, щоб оточуючі жили нормально, – зазначив у своєму відео зверненні Михайло Бродський. – Не збирати коштовності, картини, автомобілі, а вкладати кошти в наших дітей. Нині в черкаській баскетбольній школі "Черкаських Мавп" займається понад 500 дітей. У Черкасах уже діє чотири баскетбольні класи. Ми даємо можливість дітям піти з вулиці, зайнятися спортом, знайти себе".

Згадав президент ФБУ і про відомого вихованця "Черкаських Мавп". Наголосив: він має стати прикладом для нового покоління баскетболістів, яких виховає вже ця зала:

"У 9 років ми взяли до дитячої спортивної школи Свята Михайлюка. І нині він грає в NBA, у нього мільйонні контракти. Можна стати багатим, відомим та успішним, однак не треба забувати про своє коріння, про свій дім. І Свят пам’ятає про це. І коли ви всі виростете, також пам’ятайте, звідки ви вийшли, хто вам дав цей шанс, хто дав вам можливість".

Однак нині в "Черкаських Мавпах" не називають цей проект закінченим, адже вже набудували нових планів на подальше покращення умов для заняття спортом у школі.

"Це показово не лише для міста, а й для всієї України – коли приватний інвестор спільно з комунальною установою втілюють подібні проєкти, – додав керівник корпорації "Група Венето" Олександр Згіблов. – Ми й надалі будемо працювати, щоб наші діти приносили славу Черкасам і були здорові, щоб баскетбольна школа розширювалась. Ми вже розпочали роботи із заливки фундаменту під майбутній баскетбольний майданчик на території навчального закладу. І вже наступного року плануємо його відкриття".

Не міг пропустити сьогоднішню подію гравець "Черкаських Мавп" Нікіта Руслов, адже саме тут, у цій школі він навчався й почав свій спортивний шлях. Реконструкцію він назвав великим кроком вперед. Принагідно – закликав усіх до занять спортом. І не лише баскетболом.

Завершили урочисте відкриття головні герої свята – маленькі "Черкаські Мавпи", учні новостворених 5-го та 6-го баскетбольних класів Черкаської школи №18. Вони дивували гостей і одноліток яскравим спортивним перформенсом – баскетбольним фрістайлом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка NBA Святослав Михайлюк подякував "Черкаським Мавпам", відзначивши внесок рідного клубу у свою кар’єру.

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