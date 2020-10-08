У чемпіонаті Уругваю баскетболіст побив суддю під час матчу. Відео

У матчі ветеранського чемпіонату Уругваю з баскетболу між "Велком" і "Галактікос" трапився неприємний інцидент, коли гравець першої команди Пабло Фалуотіко напав на суддю Маріо Аньоргу.

В одному з моментів баскетболіст здійснив прохід до кільця і закинув двоочковий, але рефері зафіксував фол у нападі. Це вивело з себе Фалуотіко, який зразу ж вдарив Аньоргу в обличчя, а потім продовжив бити його на паркеті. На допомогу судді прийшли інші гравці, які відтягнули свого розгніваного колегу.

Після інциденту за рефері приїхала швидка допомога і забрала його в одну з лікарень на реабілітацію. Там Аньорзі зробили томографію і прийшли до висновку, що у нього немає серйозних травм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, товариський матч двох клубів української Суперліги Паріматч завершився масовою бійкою, в результаті якої одному з баскетболістів зламали щелепу.