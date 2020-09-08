У БК "Дніпро" спалах коронавiрусу

Максим Іншаков Баскетбол 19:46, 8.09.2020 Оновлено: 19:50, 8.09.2020

Баскетбольний клуб "Дніпро" був змушений знятися з межународного турніру Gloria Cup в турецькій Анталії через масове інфікування своїх гравців COVID-19.

Офіційний Instagram команди не називає прізвища хворих, при цьому уточнюючи, що у більшості хвороба протікає в легкій формі без ускладнень.

"Спортсмени пройшли додаткове обстеження в місцевому госпіталі для уточнення схеми лікування. 9 вересня команда повернеться в Україну", – йдеться в повідомленні клубної пресслужби.

5 баскетболістів Дніпра заразилися COVID-19
Twitter БК Дніпро

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня в клубі-новачку Прем'єр-ліги України ФК "Рух" був зафіксован спалах COVID-19.

Третього вересня збірна України провела тренування на базі команди.

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