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Центровий збірної України з "Барселоною" став віце-чемпіоном Іспанії

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Бігмен збірної України Артем Пустовий в складі каталонської "Барселони" завоював "срібло" чемпіонату Іспанії з баскетболу.

Артем Пустовий

Артем Пустовий

Фінальна серія проти мадридського "Реала" завершилася з рахунком 3:1. Наш співвітчизник взяв участь в четвертому поєдинку (68:74), зігравши 71 секунду і зібравши один підбір. Також український баскетболіст поставив один блок-шот і отримав фол.

"Реал" в 35-й раз в історії став чемпіоном Іспанії. MVP фінальної серії був визнаний аргентинський півзахисник Факундо Кампаццо.

ФК Реал Мадрид

ФК Реал Мадрид

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Нагадаємо, що "Барса" виграла всі три матчі півфінальної серії проти "Сарагоси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий клубу "Бреогана" Володимир Герун увійшов в топ-5 найцінніших гравців регулярного сезону в іспанській Лізі АСВ.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Артем Пустовий
Місце
Іспанія
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