Бігмен збірної України Артем Пустовий в складі каталонської "Барселони" завоював "срібло" чемпіонату Іспанії з баскетболу.
Артем Пустовий
Фінальна серія проти мадридського "Реала" завершилася з рахунком 3:1. Наш співвітчизник взяв участь в четвертому поєдинку (68:74), зігравши 71 секунду і зібравши один підбір. Також український баскетболіст поставив один блок-шот і отримав фол.
"Реал" в 35-й раз в історії став чемпіоном Іспанії. MVP фінальної серії був визнаний аргентинський півзахисник Факундо Кампаццо.
ФК Реал Мадрид
Нагадаємо, що "Барса" виграла всі три матчі півфінальної серії проти "Сарагоси".
Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий клубу "Бреогана" Володимир Герун увійшов в топ-5 найцінніших гравців регулярного сезону в іспанській Лізі АСВ.
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