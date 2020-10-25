"Київ-Баскет" приймає чемпіона: анонс Суперліги Паріматч 25 жовтня

У неділю, 25 жовтня, трьома поєдинками в Києві, Львові та Тернополі продовжиться чемпіонат України з баскетболу в Суперлізі Паріматч.

Центральна гра всього туру відбудеться в столиці, де "Київ-Баскет" на своєму паркеті прийме чинного чемпіона країни – БК "Дніпро".

"Київ-Баскет" – "Дніпро"

Київ, ПС Венето

Початок матчу – 14:00

Трансляція – XSPORT, YouTube ФБУ

Кияни виграли всі п’ять матчів, чемпіони України також йдуть безпомилково, маючи 100% перемог після трьох матчів.

Домінуюча передня лінія гостей проти швидкого баскетболу киян, зустріч колективів, які вважаються фаворитами сезону, гра Олександра Мішули проти рідного клубу, тренерська дуель Айнарса Багатскіса та Дениса Журавльова – інтриг тут вистачить на декілька матчів. Цю битву не можна пропустити.

"Тернопіль" – "Харківські Соколи"

Львів, ПС Галичина

Початок матчу – 15:30

Трансляція - YouTube ФБУ

Обидва колективи програли свої перші матчі ігрового тижня – тернопільці не впорались із потужним Дніпром, а Соколи поступились вперше в сезоні, не встоявши у грі проти "Київ-Баскета". Команда Дмитра Забірченка продовжує проводити домашні матчі у Львові, а "Соколи" натрапили на дальній з географічної точки зору виїзд, що також є важливим фактором.

Фаворитом, у тому числі за рахунок менш виснажливих переїздів, у цій грі виглядає Тернопіль. Незважаючи на статус дебютанта, команда Дмитра Забірченка більш досвідчена, однак харків'яни, вигравши два матчі на старті, дали чітко зрозуміти, що в цьому сезоні планують значно покращити свої минулорічні результати.

"Миколаїв" – "Запоріжжя"

Миколаїв, СК Надія

Початок матчу – 16:00

Трансляція – Oboz TV

Чергова спроба для Миколаєва здобути першу перемогу в сезоні і знову в домашній грі. Але й виклик для колектива Валентина Берестнєва більш ніж серйозний, адже суперником корабелів буде досі непереможний БК "Запоріжжя".

Колектив Валерія Плеханова доволі неочікувано склав компанію "Київ-Баскету" та "Дніпру" у якості команди, яка на старті сезону не програє. Запоріжці виграли всі чотири матчі і, без сумнівів, приїдуть із максимальним налаштуванням взяти п'яту.

"Миколаїв", підсилившись Кітом Омоерою, отримав досвідченого гравця, який виглядає доволі перевіреною та стабільною опцією у нападі. Корабели відрізками непогано виглядали в матчі проти Прометея і якщо їм вдасться демонструвати якісний баскетбол у грі із "Запоріжжям" на дистанції, вони цілком зможуть претендувати на першу перемогу в сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київський баскетбольний клуб "Будівельник" обіграв в гостях южненський "Хімік" в чемпіонаті України в Суперлізі Паріматч.

Зустріч на паркеті ФСК "Олімп" завершилася з рахунком 74:84, що стало першою перемогою киян в новому сезоні елітного баскетбольного дивізіону.