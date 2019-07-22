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"Це не марафон": тренер українців оцінив жеребкування Євробаскета-2021

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Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс вважає головним завданням команди у кваліфікації до чемпіонату Європи-2021 продемонструвати якісну гру.

Таку думку він висловив, коментуючи підсумки жеребкування відбору, згідно з якими "жовто-сині" посперечаються за три путівки на першість з командами Угорщини, Австрії та Словенії

"Зі свого досвіду я можу сказати, що не так важливо, з якого місця ми вийдемо на чемпіонат Європи, головне виконати поставлене завдання і кваліфікуватися на цей форум, а уже там думати про місця. У кваліфікації більш важливо, як ми це зробимо, як виглядатиме команда і в який баскетбол ми гратимемо", – наводить слова Багатскіса прес-служба Федерації баскетболу України.

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Айнарс Багатскіс

Айнарс Багатскіс

ФБУ

Керманич нашої команди додав, що його хлопцям необхідно буде грати з максимальною концентрацією та самовіддачею.

"Цей турнір я називаю спринтом. Кожна гра має бути, як останньою, це не марафон, потрібно максимально сконцентровано та самовіддано відіграти усі матчі і ми вийдемо на чемпіонат Європи. Чому я так говорю? Можливо, декому здається, що Угорщина та Австрія – це не найсильніший суперник, але, повірте, у Європі усі вміють грати у баскетбол і виграти один-два матчі може будь-який опонент. Мені важко назвати фаворита нашої групи", – сказав тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, момент за участі захисника збірної України Святослава Михайлюка увійшов до топ-5 Літньої ліги НБА.

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Тема
Евробаскет-2021
Особа
Айнарс Багатскіс
Тег
збірна України з баскетболу
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