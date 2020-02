"Це круто": українець Михайлюк результативно зіграв у матчі висхідних зірок НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк показав результативну гру в матчі висхідних зірок Національної баскетбольної асоціації (НБА).

У зустрічі США – Решта світу в межах зоряного уїкенду вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику 16 хвилин. За цей час українець набрав шість очок, зробив чотири асисти і здійснив два підбирання.

Святослав Михайлюк

You knew Svi was hitting a three. pic.twitter.com/hrHl3C05jn - Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 15, 2020

Святослав, який пропустив кілька ігор регулярного чемпіонату через травму, реалізував два триочкових кидка, а крім того експерти відзначили його чудову передачу на Моріца Вагнера.

Lining it up and knocking it down. pic.twitter.com/PMrX3PTxG4 - Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 15, 2020

"Детройт Пістонс", кольори якого захищає українець, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter привітав єдиного представника команди в зоряному уїкенді. Сама зустріч завершилася видовищною перемогою американців 151-131.

From your Detroit Pistons



Representing Ukraine and Team World



Svi Mykhailiuk! pic.twitter.com/Y2wLQQcmrW - Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 15, 2020

"Це було круто – просто вийти і здорово провести час з усіма гравцями. Мова не про матч, а про мої дружні відносини з хлопцями поза майданчиком. Сама зустріч більше схожа на благодійний матч. Але він має величезне значення. Тому що по всьому світу люди вмикають телевізори і бачать гравців з різних країн. А діти починають усвідомлювати, що можуть досягти своєї мети. Думаю, ми допомагаємо їм", – прокоментував свою участь сам Михайлюк.

Святослав Михайлюк "Детройт Пістонс"

Відзначимо, що Святослав потрапив до збірної висхідних зірок, вразивши всіх своєю результативною грою. Станом на 15 лютого українець займає 11-е місце у всій Лізі за відсотком влучання триочкових (42%).

Цікаво, що на матч висхідних зірок Святослав вийшов в спеціальних кросівках – він наніс на них герб України, а також емблему рідних "Мавп".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк свій шлях в баскетболі почав в школі "Черкаські Мавпи", виступаючи за дитячий та юнацький склади клубу.

У 2012 році вперше зіграв в Суперлізі України, вийшовши на поле в складі "Мавп" і відігравши в цілому три матчі за сезон.

За національну збірну України з баскетболу Святослав Михайлюк почав виступати ще в 2013 році, граючи в віковому складі збірної "до 16 років". А вже в 2014 році він вийшов на поле в основному складі української баскетбольної збірної. У 2016 році, граючи за молодіжну збірну України, Михайлюк завоював титул найбільш результативного і успішного гравця команди.

У 2014 році Михайлюк отримав запрошення від Канзаського університету і почав своє навчання в США, де виступав за університетську баскетбольну команду під назвою "Канзас Джейхокс".

Пізніше Михайлюк взяв участь в процедурі драфта НБА. Драфт-2018 був їм успішно пройдено і Святослав Михайлюк уклав контракт з баскетбольним клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Офіційний дебют Михайлюка в НБА відбувся 23 жовтня 2018 го в матчі проти "Сан-Антоніо Сперс".

Через рік Свят був обміняний в "Детройт Пістонс".

21 січня Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!