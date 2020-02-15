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15 лютого • оновлено в 09:28
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"Це круто": українець Михайлюк результативно зіграв у матчі висхідних зірок НБА

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Захисник збірної України Святослав Михайлюк показав результативну гру в матчі висхідних зірок Національної баскетбольної асоціації (НБА).

У зустрічі США – Решта світу в межах зоряного уїкенду вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику 16 хвилин. За цей час українець набрав шість очок, зробив чотири асисти і здійснив два підбирання.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав, який пропустив кілька ігор регулярного чемпіонату через травму, реалізував два триочкових кидка, а крім того експерти відзначили його чудову передачу на Моріца Вагнера.

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"Детройт Пістонс", кольори якого захищає українець, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter привітав єдиного представника команди в зоряному уїкенді. Сама зустріч завершилася видовищною перемогою американців 151-131.

"Це було круто – просто вийти і здорово провести час з усіма гравцями. Мова не про матч, а про мої дружні відносини з хлопцями поза майданчиком. Сама зустріч більше схожа на благодійний матч. Але він має величезне значення. Тому що по всьому світу люди вмикають телевізори і бачать гравців з різних країн. А діти починають усвідомлювати, що можуть досягти своєї мети. Думаю, ми допомагаємо їм", – прокоментував свою участь сам Михайлюк.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

"Детройт Пістонс"

Відзначимо, що Святослав потрапив до збірної висхідних зірок, вразивши всіх своєю результативною грою. Станом на 15 лютого українець займає 11-е місце у всій Лізі за відсотком влучання триочкових (42%).

"Це круто": Михайлюк результативно зіграв у матчі висхідних зірок НБА

Цікаво, що на матч висхідних зірок Святослав вийшов в спеціальних кросівках – він наніс на них герб України, а також емблему рідних "Мавп".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк свій шлях в баскетболі почав в школі "Черкаські Мавпи", виступаючи за дитячий та юнацький склади клубу.

У 2012 році вперше зіграв в Суперлізі України, вийшовши на поле в складі "Мавп" і відігравши в цілому три матчі за сезон.

За національну збірну України з баскетболу Святослав Михайлюк почав виступати ще в 2013 році, граючи в віковому складі збірної "до 16 років". А вже в 2014 році він вийшов на поле в основному складі української баскетбольної збірної. У 2016 році, граючи за молодіжну збірну України, Михайлюк завоював титул найбільш результативного і успішного гравця команди.

У 2014 році Михайлюк отримав запрошення від Канзаського університету і почав своє навчання в США, де виступав за університетську баскетбольну команду під назвою "Канзас Джейхокс".

Пізніше Михайлюк взяв участь в процедурі драфта НБА. Драфт-2018 був їм успішно пройдено і Святослав Михайлюк уклав контракт з баскетбольним клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Офіційний дебют Михайлюка в НБА відбувся 23 жовтня 2018 го в матчі проти "Сан-Антоніо Сперс".

Через рік Свят був обміняний в "Детройт Пістонс".

21 січня Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Теги
БК Черкаські Мавпи Збірна України з баскетболу
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