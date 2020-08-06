Це ганьба, – Трамп про жесті гравців НБА

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому дуже не подобається, коли гравці Національної баскетбольної асоціації перед матчем схиляють коліно під час виконання гімну країни.

Глава Білого дому зізнався, що коли він це бачить, то просто вимикає матч.

"Це ганьба. Ми працюємо з гравцями, дуже багато працюємо, щоб вони могли висловити свою думку. Я робив все для цього, а потім бачу, як вони всі встають на коліна під час гімну. Для мене це неприйнятно", – цитує президента Clutch Points.

Трамп назвав ганьбою підтримку руху Black Lives Matter Twitter gifdsports

Також Трамп заявив, що він зробив для афроамериканського співтовариства більше, ніж 16-й президент США Авраам Лінкольн.

Спортсмени схиляють коліно в підтримку руху Black Lives Matter і висловлюють свою солідарність у боротьбі з расизмом. Це жест набув популярності у всьому світі після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в результаті жорстокого поводження поліцейського, який понад вісім хвилин тиснув коліном на його шию.