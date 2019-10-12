Тріумф чемпіона: результати Суперліги Парі-Матч 12 жовтня

У суботу, 12 жовтня, відбулися чергові поєдинки регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Чинний чемпіон країни Хімік вдома обіграв баскетболістів Черкаських Мавп - 91:71, а Дніпро був сильніший своїх географічний сусідів БК Запоріжжя - 96:85.

Черкаські Мавпи розпочали матч з влучної атаки в першому ж володінні від боснійця Хаджифейзовича. Южненці ж відповіли потужним данком від молодого Ковальова. Після цього господарі паркету зуміли захопити невелику перевагу в матчі, проте команда Максима Міхельсона постійно була поруч та свого суперника у рахунку не відпускала, а за 3 хвилини до завершення періоду нестримний Хаджифейзович, який за підсумками тільки стартової десятихвилинки набрав 13 балів, рахунок у матчі зрівняв. Завершилась перша чверть за переваги гостей у один бал – 17:18.

В другій десятихвилинці команда Віталія Степановського зуміла знову захопити ініціативу в матчі: южненці влучно атакували та вдало захищалися проти грізної зброї Мавп – Сеада Хаджифейзовича. Проте, піти у відрив господарям все ж не вдалося – вчасно влучили свої кидки Ткаченко та Беліков. Закрив ж першу половину матчу все той же боснієць, який на останній секунді забив два з-під кошика та скоротив відставання своєї команди до трьох балів – 41:38.

Третій період обидві команди розпочали рівно, проте вже на четвертій хвилині гри перевага южненців в глибині складу далася взнаки: в середині чверті перевага господарів складала вже 8 балів.

Черкаські Мавпи намагалися наздогнати своїх суперників, проте гравці Хіміка діяли злагоджено та вдало. Як результат – впевнена перемога команди Віталія Степановського з рахунком 91:71.

Хімік - Черкаські Мавпи 91:71 (17:18, 24:20, 26:17, 24:16)

Хімік: Вільямс (16 + 6 передач), Рахімшаіков (4), Салліван (17 + 6 підбирань), Войналович (6), Ковальов (10 + 4 підбирання + 2 блок-шоти) - старт; Рябчук (9 + 5 перехоплень), Марченко (8 + 6 передач), Козак (2), Горобченко (0 + 3 передачі), Угба (17 + 17 підборів), Клевзунік (2).

Мавпи: Попов (10 + 7 підбирань + 5 втрат), Еірінгтон, Бєліков (16), Ткаченко (10 + 4 підбирання), Хаджіфейзовіч (19 + 10 підбирань + 3 перехоплення) - старт; Руслов (2), Бондаренко (4), Райт (7 + 4 підбирання), Сергєєв (3), Воєвода, Нагорний.

Хімік наступну гру проведе 18 жовтня в Кам’янському, а Мавпи того ж дня приймуть вдома Київ-Баскет.

З середини першої чверті Дніпро, користуючись великою перевагою в габаритах, захопив ініціативу і домігся стратегічного переваги в рахунку, який дніпряни то розвивали і доводили до 10-12 очок, то упускали і давали Запоріжжю повернутися в гру. Великим чинником в цьому процесі стали численні промахи Дніпра з лінії штрафних: Кирило Фесенко, реалізувавши перші два кидки, промазав наступні шість, чим поставив негативний тренд для своїх партнерів, які теж стали мазати надмірно багато кидків з лінії.

Втім, це не завадило Дніпру контролювати хід матчу без явних передумов для Запоріжжя туди повернутися. Першу половину дніпряни виграли з різницею в 9 очок, і тримали цю різницю протягом більшої частини другої половини. У хвилини, коли потрібно було відіграватися, не зовсім виходила гра в американських захисників Запоріжжя, а український ростер допомагав гостям лише епізодично, повідомляє ПБ.

У цій обстановці Дніпро, прямо скажемо, не показуючи ідеального баскетболу, все одно тримав різницю в рахунку і не дозволяв Запоріжжю підібратися ближче 10 очок. Триочкові Глібова і Тимофієнко на останніх хвилинах закрили гру остаточно - 12-14 очок Запоріжжя відіграти за лічені хвилини не могло.

Дніпро - БК Запоріжжя 96:85 (25:23, 26:19, 20:19, 24:21)

Дніпро: Дугат (14 + 6 підбирань + 7 передач), Закурдаев (8), Глєбов (12 + 5 підбирань), Тимофієнко (16 + 4 підбирання), Чумаков (10 + 6 підбирань) - старт; Шундель (2), Санон (14 + 5 підбирань + 4 передачі), Корнієнко (15 + 6 підбирань), Коломойський, Фесенко (5 + 4 підбирання).

Запоріжжя: Сталлворт (13 + 5 підбирань + 5 передач), Рендольф (13 + 5 підбирань), Німцеві (7), Шевченко (13 + 5 підбирань), Сіммонс (14 + 4 підбирання) - старт; Буц (8), Кожем'якін, Міхєєв (8), Харріс (9 + 4 підбирання), Титов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня в Південному діючий чемпіон країни Хімік обіграв головного фаворита нинішньої першості - столичний Київ-Баскет - 92:87, а Черкаські Мавпи розгромили в Одесі місцевий БК - 80:69.

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