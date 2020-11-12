Тренер жіночої збірної Фінляндії про українку Ягупову: вона наша головна проблема

Головний тренер жіночої збірної Фінляндії Пекка Салмінен розповів про плюси та мінуси своєї команди перед матчем відбору на Євробаскет-2021 проти України, який відбудеться в середу, 12 листопада.

Наставник наших суперниць заявив, що його гравчині мають перевагу у фізичній підготовці і часто виграють конкуренцію в швидкості. Зі складу нашої збірної він виділив Аліну Ягупову, назвавши її баскетболісткою №2 в Європі.

"У це складно повірити, але у нас є перевага у фізичній підготовці. Це проявляється в тому, що ми часто швидші за наших суперників. Аналіз показав, що високим і фізично потужним командам складно з нами. Україна саме така. Це плюс. Мінус полягає в тому, що Аліна Ягупова – №2 в Європі. Вона наша найбільша проблема. Якщо у нас будуть хороші рішення і ми зможе набирати очки, коли її не буде на майданчику, ми зможемо чинити опір", – сказав Салмінен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок поєдинку між Фінляндією та Україною заплановано на 17:00 за київським часом.