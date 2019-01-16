Тренер "Лейкерс" зробив заяву про майбутнє українця Михайлюка в НБА

Тренер клубу НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Люк Уолтон не сумнівається, що вихованець школи "Черкаських Мавп" атакуючий захисник команди Святослав Михайлюк зовсім скоро покаже усім свій снайперський талант.

"Я намагаюся знайти для Михайлюка постійну роль у команді. Вірю, що одного дня він стане елітним снайпером у НБА", — цитує слова наставника клубу американський журналіст Райан Уорд у Twitter.

Святослав Михайлюк

Раніше Уолтон зазначав, що неодноразово говорив українцеві: йому завжди надається шанс проявити себе і він повинен бути готовий до цього.

В останньому матчі проти "Чикаго Буллз", який "Лос-Анджелес Лейкерс" виграв 107:100, Михайлюк провів на майданчику 16 хвилин і за цей час набрав 6 очок та зробив одну результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий "Атланти" Олексій Лень провів приголомшливий матч регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА). У грі проти "Оклахоми" (142:126) Алекс набрав 24 очки.

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