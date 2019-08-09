Тренер "Київ-Баскета" розповів про значимість українців

Головний тренер "Київ-Баскета" Айнарс Багатскіс відзначив важливість для становлення своєї нової команди українських гравців.

На думку досвідченого фахівця, саме місцеві баскетболісти повинні складати кістяк колективу.

Айнарс Багатскіс БК "Київ-Баскет"

"Як я зараз бачу, я б хотів, щоб стрижень, кістяк команди складали місцеві хлопці, українці. Ті хлопці, які вже зіграли в Києві минулий сезон, – Сандул, Крутоус, Петров. Плюс, я добре знаю Тищенка, краще пізнав Кондракова. Мій досвід підказує мені – команда може добре грати тоді, коли добре грають місцеві хлопці. Це я зрозумів по тих лігах, де я працював, і коли сам ще грав", – цитує Багатскіса прес-служба столичного клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Айнарс Багатскіс провів перші тренувальні збори з національною командою України, яку очолив цього літа, змінивши на цій посаді Євгена Мурзіна.

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