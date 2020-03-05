Тренер і гравці "Київ-Баскета" прокоментували поразку в 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА

Після поразки українського "Київ-Баскета" в першому чвертьфінальному матчі Кубка Європи ФІБА від турецької "Каршіяки" (71:89) тренер і провідні гравці київського клубу підбили підсумок зустрічі.

"Київ-Баскет" - "Каршіяка" ФБУ

Айнарс Багатскіс, головний тренер "Київ-Баскета":

"Позитивний момент – ми забили 71 очко. Зазвичай турки не пропускають більше 60-ти. В атаці дозволили їм набрати середні показники. Захищатися не вийшло. Можливо, не вистачило "фізики". Втратили одного "великого". Проти такого атлетичного суперника потрібно грати великим складом. Деякий час нам вдавалося грати, але після втрати Павлова гра розладналася. Супернику дало перевагу те, що він трохи атлетичніше і талановитіше. За статистикою деякі гравці "Каршіяки" реалізовували кидки краще своїх середніх показників.

Але наші хлопці зробили великий обсяг роботи. Відчули, як це грати проти однієї з топ-команд Туреччини. Хотів би, щоб ми зробили висновки з цього поєдинку.

"Київ-Баскет" - "Каршіяка" ФБУ

Як тренер повинен піднімати гравців на матч-відповідь? Назвіть хоча б одну причину, чому я повинен це робити. Гравці мають професійні контракти. Зрештою, є самоповага. Чому я повинен умовляти когось? Я добре знаю тренера "Каршіяки" Уфука Саріджу, ми грали один проти одного в клубах і збірних. Повірте, він нікого не вмовляє. Коли у гравця є характер, він виходить на майданчик і робить свою роботу. "Каршіяка" – найкраща команда Туреччини. Але ми повинні показати гідність. Упевнений, воно у нас є ".

Максим Пустозвонов, капітан "Київ-Баскета":

"Сьогодні нам не вистачило розумних рішень в нападі. Ми погано зіграли в захисті. Всі помилки, які ми допустили в нападі, відразу ж каралися суперником. Все від захисту будується. Трофеї не виграють одним лише нападом.

"Київ-Баскет" - "Каршіяка". Максим Пустозвонов ФБУ

Ми були в грі три чверті. У нас було відставання в 4-5 очок, ми майже наздоганяли, але в якийсь момент допустили безглузді помилки і нас відразу ж покарали в нападі. Це команда високого рівня, лідирує в чемпіонаті Туреччини, який, вважаю, один з найсильніших в Європі. З такою командою помилки не прощаються.

Чи були у мене суперечки з тренером під час матчу? Ні, ні! Це робочий процес. Емоційна гра. Почуття переповнюють. Все гаразд. Шанс у матчі-відповіді є в будь-якому випадку. Завжди говорив – навіщо виходити на майданчик, якщо не прагнеш перемогти? Треба довести перш за все собі, своїм уболівальникам, що ти чогось вартий. У кожного з нас є ім'я, і ​​ганьбити його немає ніякого бажання".

Владислав Коренюк, центровий "Київ-Баскета":

"Київ-Баскет" - "Каршіяка" ФБУ

"Кожна така гра – цінний досвід. Але зараз, коли ми програли майже 20 очок, мені важко говорити про наявність якихось плюсів в нашій грі. Хоча кожен з гравців нашої команди викладався на майданчику, старався. Так, ми допускали багато помилок, що в нападі, що в захисті. Тому маємо таку різницю на табло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" в рідних стінах поступився "Каршіяці" – 71:89. Матч-відповідь відбудеться в Ізмірі 11 березня.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!