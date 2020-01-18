Тренер "Детройта" захопився українцем Михайлюком

Головний тренер "Детройта" Дуейн Кейсі задоволений прогресом українського баскетболіста команди Святослава Михайлюка.

"Михайлюк продемонстрував прогрес у захисті. Він виходить з-під заслонів, краще працює ногами і грудьми. В одному з матчів він змусив суперника зробити фол в атаці, тому що цей хлопець розчарований через присутність Михайлюка в обороні. Пару місяців назад зі Святославом цього не сталося б. Не забувайте, що Михайлюк тільки другий сезон грає в НБА. Він не мав справу з такими швидкостями в Україні або в NCAA", – наводить слова Кейсі Ідан The Detroit News.

Новини Українець Михайлюк провів ефективний матч НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 січня Михайлюк провів свій найкращий матч у кар'єрі НБА і допоміг команді здобути виїзну перемогу над "Бостоном" – 116:103.

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