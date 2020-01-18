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18 січня • оновлено в 21:08
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Тренер "Детройта" захопився українцем Михайлюком

Тренер "Детройта" захопився українцем Михайлюком
Американець впевнений, що у нашого співвітчизника велике майбутнє в НБА
1.1т Читати матеріал російською

Головний тренер "Детройта" Дуейн Кейсі задоволений прогресом українського баскетболіста команди Святослава Михайлюка.

"Михайлюк продемонстрував прогрес у захисті. Він виходить з-під заслонів, краще працює ногами і грудьми. В одному з матчів він змусив суперника зробити фол в атаці, тому що цей хлопець розчарований через присутність Михайлюка в обороні. Пару місяців назад зі Святославом цього не сталося б. Не забувайте, що Михайлюк тільки другий сезон грає в НБА. Він не мав справу з такими швидкостями в Україні або в NCAA", – наводить слова Кейсі Ідан The Detroit News.

Новини
Українець Михайлюк провів ефективний матч НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 січня Михайлюк провів свій найкращий матч у кар'єрі НБА і допоміг команді здобути виїзну перемогу над "Бостоном" – 116:103.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" провів на майданчику 29 хвилин, зумівши набрати рекордне для себе 21 очко.

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Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пiстонс
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На ЮОИ, хоккей: Россия - Канада 6:2.
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