Топгравці України повертаються до Суперліги Парі-Матч: інфографіка

Протягом трьох останних сезонів клімат в головному українському баскетбольному чоловічому чемпіонаті — Суперлізі Парі-Матч — відчутно змінився. До елітного дивізіону почали повертатися топові гравці, які раніше полишили Україну за ситуації фінансової нестабільності клубів.

На сьогодні ФБУ та клуби Суперліги створили доволі комфортні умови задля повернення українців на арену головної ліги країни. Протягом трьох останніх сезонів подібний камбек зробили аж 13 топгравців. Особливо показовими є два останні сезони, під час підготовки до яких українські клуби поповнилися 13 гравцями, більшість з яких мають відношення до національної сбірної України.

До вашої уваги інфографіка, яка нагадує, хто з баскетболістів повернувся до України протягом останніх років та нині представляє клуби Суперліги Парі-Матч:

Інфографіка по баскетболістам, які повернулися в Україну ФБУ

Повнорозмірне зображення є за посиланням.

2018/19

Кирило Фесенко (Дніпро)

Попередні клуби: Азовмаш, Черкаські Мавпи, Юта Джаз (НБА), Індіана Пейсерс (НБА), Донецьк, Автодор (Росія), Локомотив-Кубань (Росія), Канту (Італія), Монако (Франція), Авелліно (Італія)

Кирило Натяжко (Дніпро)

Попередні клуби: Арізона (NCAA), Азовмаш, Летувос Рітас (Литва), Туров (Польща), Шольнок (Угорщина), Астана (Казахстан)

2019/20

Максим Корнієнко (Дніпро)

Попередні клуби: Дніпро, Донецьк, Хімік, Торунь (Польща), Лукойл-Академік (Болгарія), Ювентус (Литва), Пітешті (Румунія)

Іссуф Санон (Дніпро)

Попередні клуби: Олімпія (Словенія)

Владислав Коренюк (Київ-Баскет)

Попередні клуби: Дніпро, Крайова (Румунія), Шауляй (Литва), Невежис (Литва), Сталь (Польща), Сент-Кентен (Франція)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет)

Попередні клуби: Східний Вашингтон (NCAA), Бней Герцлія (Ізраїль)

Сергій Павлов (Київ-Баскет)

Попередні клуби: Хімік, П’єно Жвайгждес (Литва)

Денис Лукашов (Прометей)

Попередні клуби: БК Київ, Будівельник, Донецьк, Азовмаш, Автодор (Росія), Летувос Рітас (Литва), Єнісєй (Росія), Вітаутас (Литва)

2020/21

Євген Сахнюк (Київ-Баскет)

Попередні клуби: БК Київ, Спарта (Чехія), Ла Саль (NCAA), Зорнотца (Іспанія)

Олександр Мішула (Київ-Баскет)

Поередні клуби: Дніпро, Меркезефенді (Туреччина)

Андрій Грицак (Запоріжжя)

Попередні клуби: Естудіантес (Іспанія), Уеска (Іспанія)

Андрій Кальніченко (Тернопіль)

Попередні клуби: Хімік, Одеса, Донецьк, Черкаські Мавпи, Клуж (Румунія)

Андрій Агафонов (Тернопіль)

Попередні клуби: Хімік, Будівельник, Одеса, Крайльсхайм Мерлінс (Німеччина), П’єно Жвайгждес (Литва), Пітешті (Румунія), ЗТЄ (Угорщина).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний захисник збірної України з баскетболу Олександр Мішула продовжить кар'єру в "Київ-Баскет".

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