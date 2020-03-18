Головна Новини
18 березня • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Топгравець НБА заразився коронавірусом

1.2т
Читати матеріал російською

Одна з головних зірок НБА Кевін Дюрант, який виступає за "Бруклін Нетс", увійшов до четвірки гравців команди, які захворіли на коронавірус.

"Будьте обережні, піклуйтеся про себе і дотримуйтеся карантину. Ми пройдемо через ці труднощі", – цитує слова Дюранта ESPN, який додав, що не відчуває симптомів захворювання.

Кевін Дюрант

Кевін Дюрант

"Бруклін" не поділився інформацією про імена хворих баскетболістів команди, але зазначив, що лише один із них має симптоми коронавірусу. Всі четверо зараз знаходяться в ізоляції і отримують медичну допомогу від лікарів "Нетс".

Дізнавшись про те, що у декількох гравців "Брукліна" була виявлена хвороба, керівництво "Лос-Анджелес Лейкерс" також прийняло рішення протестувати своїх баскетболістів. Команди зустрічалися між собою перед зупинкою сезону НБА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одноклубник українця Святослава Михайлюка по "Детройту" здав позитивний тест на коронавірус.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Коронавірус НБА
Особа
Кевін Дюрант
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку