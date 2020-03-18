Топгравець НБА заразився коронавірусом

Одна з головних зірок НБА Кевін Дюрант, який виступає за "Бруклін Нетс", увійшов до четвірки гравців команди, які захворіли на коронавірус.

"Будьте обережні, піклуйтеся про себе і дотримуйтеся карантину. Ми пройдемо через ці труднощі", – цитує слова Дюранта ESPN, який додав, що не відчуває симптомів захворювання.

Кевін Дюрант

"Бруклін" не поділився інформацією про імена хворих баскетболістів команди, але зазначив, що лише один із них має симптоми коронавірусу. Всі четверо зараз знаходяться в ізоляції і отримують медичну допомогу від лікарів "Нетс".

Дізнавшись про те, що у декількох гравців "Брукліна" була виявлена хвороба, керівництво "Лос-Анджелес Лейкерс" також прийняло рішення протестувати своїх баскетболістів. Команди зустрічалися між собою перед зупинкою сезону НБА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одноклубник українця Святослава Михайлюка по "Детройту" здав позитивний тест на коронавірус.

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