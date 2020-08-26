Титулований захисник збірної України перейшов у "Київ-Баскет"

28-річний захисник збірної України з баскетболу Олександр Мішула продовжить кар'єру в "Київ-Баскетi", повідомляє пресслужба столичної команди.

Багаторічний лідер "Дніпра" попередній сезон провів у другому турецькому дивізіоні, в якому захищав кольори "Меркезефенді". Провівши 23 поєдинки, Мішула в середньому за гру набирав 14.2 очка, робив 3.2 підбору і 3.4 передачі за 30 хвилин на паркеті.

Олександр Мішула перейшов до Київ-Баскета Facebook "Київ-Баскета"

Мішула до переїзду в Туреччину протягом 10 років виступав у рідному Дніпрі. В останньому сезоні в Україні (2018/19) Мішула став найкращим гравцем "Дніпра" за показниками результативності та передач, допоміг дніпрянам завоювати Суперкубок і Кубок України.

З сезону 2009-2010 на клубному рівні Олександр Мішула у всіх турнірах зіграв 391 матч, набираючи в середньому за гру по 11,4 очка і 3,9 передачі.

За збірну України екслідер "Дніпра" провів 40 матчів (6,7 очка в середньому за гру).

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