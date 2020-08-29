Українець Михайлюк відвідав тренування "Черкаських Мавп"

Український захисник клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк прибув в Україну. Один із двох представників нашої країни у найсильнішій лізі світу приїхав до рідних Черкас.

Вдома гравець національної збірної України відвідав тренування дитячої команди "Черкаських Мавп", вихованцем якої є.

Нагадаємо, в сезоні, що минув, "Детройт" свій останній матч провів у березні 2020 і не брав участі у рестарті сезону НБА, адже у команди Михайлюка вже не було шансів на вихід у плей-оф.

Михайлюк відіграв 56 матчів у сезоні 2019/20, в яких 27 разів виходив у старті. Проводячи на майданчику 22.6 хвилини, українець набирав 9.0 очка (40% триочкових), робив 1.9 підбирання та 1.9 передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 липня стало відомо, що Михайлюк продовжить виступи в НБА.

Черкащанин провів у найсильнішій лізі світу вже два роки. Як повідомляє американська преса, Михайлюк продовжить контракт зі своїм поточним клубом "Детройт Пістонс".