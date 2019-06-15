Любовь в каждом движении, любовь в каждом забитом мяче......БАСКЕТБОЛ, море, дети и неисчерпаемая энергия!!!!

Мини-фестиваль баскетбола 2019 в Железном порту стал для меня открытием. Я грустила глубоко в душе, что в моем детстве праздники баскетбола были скромными, тихими и фотографий не было (((((А на лице сияла улыбка от того, что у моего сынишки, у моих деток есть возможность дышать баскетболом, хранить фото в телефоне и целую неделю набираться опыта, как баскетбольного так и жизненного.

Новини Украинцы вышли в полуфинал супертурнира по баскетболу 3х3

Благодарю Федерацию Баскетбола Украины, организаторов - за этот праздник, за этот опыт, за шикарное начало лета.

Ростислав Парнак, поймать моменты в баскетболе нереально (это мне сказала подружка фотограф))), но ты доказал, что она не совсем права))))

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Facebook Светланы Маляр-Белинской

Спасибо за такие моменты!

В знак благодарности организаторам дарю стихотворение.

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На праздник баскетбола мы спешили,

Так волновались, в предвкушении чуда....

Собрали сумки,форму положили...

Дорога позади! Ох, что же будет????

Площадка ONE, пплощадка number two...

Когда играть?Когда будем сражаться????-

Кричали дети,прыгая к кольцу,

Готовы за медали,даже драться)

- Не стоит драться!! - тренер говорит,

Ведь здесь мы,чтобы НАУЧИТЬСЯ...

Одним единым,целым быть,

И в БАСКЕТБОЛ без памяти влюбиться.

И закружил нас мини-фестиваль,

Борьба,улыбки, радость и веселье,

Как быстро дни листает календарь (

Нас накрывало новое волнение.

О,как же не хотелось уезжать,

Друзья и баскетбольная площадка....

"Хотим остаться,тренер,ну как так?????

На все согласны, даже на зарядку !!!"

"Спасибо, тренер, вам за баскетбол" -

сказал парнишка с грустными глазами.

"Спасииииибо"- протянулся хор..

Восторгов, счастья и воспоминаний.

Влюбились все в "оранжевого друга ",

Из разных городов нашли друзей.

А кто-то обзавелся и подругой ,

И на площадке стали все взрослей.

Теперь большая дружная семья,

Где общее - кольцо, команда, BALL...

И в сердце, лишь одна теперь игра,

Название которой - БАСКЕТБОЛ!!!!

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Я ЛЮБЛЮ ЦЮ ГРУ)

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