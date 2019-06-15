Любовь в каждом движении, любовь в каждом забитом мяче......БАСКЕТБОЛ, море, дети и неисчерпаемая энергия!!!!
Мини-фестиваль баскетбола 2019 в Железном порту стал для меня открытием. Я грустила глубоко в душе, что в моем детстве праздники баскетбола были скромными, тихими и фотографий не было (((((А на лице сияла улыбка от того, что у моего сынишки, у моих деток есть возможность дышать баскетболом, хранить фото в телефоне и целую неделю набираться опыта, как баскетбольного так и жизненного.
Благодарю Федерацию Баскетбола Украины, организаторов - за этот праздник, за этот опыт, за шикарное начало лета.
Ростислав Парнак, поймать моменты в баскетболе нереально (это мне сказала подружка фотограф))), но ты доказал, что она не совсем права))))
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Facebook Светланы Маляр-Белинской
Спасибо за такие моменты!
В знак благодарности организаторам дарю стихотворение.
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На праздник баскетбола мы спешили,
Так волновались, в предвкушении чуда....
Собрали сумки,форму положили...
Дорога позади! Ох, что же будет????
Площадка ONE, пплощадка number two...
Когда играть?Когда будем сражаться????-
Кричали дети,прыгая к кольцу,
Готовы за медали,даже драться)
- Не стоит драться!! - тренер говорит,
Ведь здесь мы,чтобы НАУЧИТЬСЯ...
Одним единым,целым быть,
И в БАСКЕТБОЛ без памяти влюбиться.
И закружил нас мини-фестиваль,
Борьба,улыбки, радость и веселье,
Как быстро дни листает календарь (
Нас накрывало новое волнение.
О,как же не хотелось уезжать,
Друзья и баскетбольная площадка....
"Хотим остаться,тренер,ну как так?????
На все согласны, даже на зарядку !!!"
"Спасибо, тренер, вам за баскетбол" -
сказал парнишка с грустными глазами.
"Спасииииибо"- протянулся хор..
Восторгов, счастья и воспоминаний.
Влюбились все в "оранжевого друга ",
Из разных городов нашли друзей.
А кто-то обзавелся и подругой ,
И на площадке стали все взрослей.
Теперь большая дружная семья,
Где общее - кольцо, команда, BALL...
И в сердце, лишь одна теперь игра,
Название которой - БАСКЕТБОЛ!!!!
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Я ЛЮБЛЮ ЦЮ ГРУ)
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